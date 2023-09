Conflit au Nagorny Karabakh - Fin des premiers pourparlers entre Bakou et les séparatistes du Nagorny Karabakh

Les pourparlers ont été "constructifs", a estimé la présidence azerbaïdjanaise dans un communiqué. Une nouvelle réunion se tiendra "le plus rapidement possible", a ajouté Bakou, qui a fait capituler mercredi les séparatistes à l'issue d'une offensive militaire éclair de 24 heures. La présidence azerbaïdjanaise a également indiqué prévoir l'envoi d'aide humanitaire, de nourriture et de carburant dans cette province.

L'Arménie a, pour sa part, indiqué ne pas prévoir à ce stade d'évacuation de masse de la population arménienne du Nagorny Karabakh, attendant les résultats des négociations. "Les décisions seront prises en fonction de la situation et des résultats des discussions", a indiqué, selon l'agence officielle Armenpress, le bureau du premier ministre Nikol Pachinian, ajoutant "ne pas avoir soulevé la question de l'évacuation" des Arméniens du Karabakh "qui ont le droit de vivre dans leurs maisons".