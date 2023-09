Conflit au Nagorny Karabakh - Les opposants au premier ministre arménien manifestent dans le centre d'Erevan

Plus d'une centaine de manifestants marchent dans les rues et avenues centrales de la capitale arménienne Erevan, a observé un correspondant de l'agence de presse russe Tass jeudi. Ils exigent la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan en raison des violences récentes dans le Nagorny Karabakh, barricadant des intersections avec des conteneurs à déchets et des bancs. Des affrontements sporadiques ont éclaté avec la police et des passants.