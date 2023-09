David Jordens devient le troisième porte-parole des Affaires étrangères

David Jordens était précédemment en poste aux ambassades de Belgique à Canberra (Australie), Beijing (Chine) et Bujumbura (Burundi). Il a étudié l'histoire moderne à l'université de Louvain (KU Leuven), les sciences politiques à Gand (UGent) et à Barcelone (UAB) et a obtenu un Master of Arts en politique internationale à l'Université libre de Bruxelles (ULB), a précisé la diplomatie belge dans un communiqué.