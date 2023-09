Des courts métrages portés par la musique pour la 50e édition du festival du film de Gand

En l'honneur du jubilé d'or du festival, 25 compositeurs de musique de film du monde entier ont créé une brève œuvre musicale, dont les partitions forment le point de départ de 25 courts métrages qui seront présentés pendant le festival. C'est donc la musique qui inspire le film, et non l'inverse. Un choix "délibéré" qui "ouvre de nouveaux horizons", a souligné jeudi l'organisation lors de la présentation de cette édition "anniversaire".

Jusqu'au 21 octobre, ce sont 12 films, dont deux belges ("Augure", premier film de l'artiste belgo-congolais Baloji et "Here" du cinéaste flamand Bas Devos), qui seront proposés en compétition officielle aux cinéphiles noirs-jaunes-rouges. Parmi les autres films sélectionnés figurent notamment "Poor Things" du grec Yorgos Lanthimos , "Io Capitano" de Matteo Garrone et "Past Lives" de Céline Song.

Le jury sera quant à lui présidé par le réalisateur français et ancien lauréat du Grand Prix (Film Fest Gent 2020) Sébastien Lifshit et comptera le belge Lukas Dhont, primé à plusieurs reprises pour sa pépite "Close".