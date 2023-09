Des embarras de circulation sur la moitié nord du ring de Bruxelles et dans la capitale -2

Le centre flamand du trafic a dénombré 27 kilomètres d'embouteillages sur la moitié nord du ring extérieur de Bruxelles, entre Wezembeek-Oppem et Anderlecht, vers 17h00. Le temps de parcours se voyait alors allonger de deux heures.

Selon Touring, on dénombre par ailleurs, vers 18h30, plus d'une heure de retard sur l'axe Charleroi - Bruxelles et près d'une heure de retard sur l'autoroute entre Bruxelles et Liège. Au total, plus de 220 kilomètres de files étaient toujours comptabilisés sur toute la Belgique en début de soirée.

Dans le centre de Bruxelles, également, les files sont légion. Les tunnels Vleurgat et Georges Henri ont dû fermer temporairement, tout comme les tunnels Stéphanie direction Centre et Porte de Hal direction Basilique, en raison des intempéries. Les pompiers de Bruxelles ont mené jeudi après-midi 17 interventions sur les voiries régionales, principalement en raison d'avaloirs bouchés. Tous les tunnels ont pu rouvrir vers 18h30, mais des retards persistent, essentiellement sur la petite ceinture.

Jeudi matin, des records avaient déjà été établis aux heures de pointe, avec 280 kilomètres de files cumulés sur l'ensemble du territoire, qui ne se sont pas tout à fait résorbés au fil de la journée. Des bouchons exceptionnels ont été enregistrés par le Vlaams Verkeerscentrum toute la journée. Plusieurs accidents ont été signalés à partir de 10h00, aggravant encore les perturbations.