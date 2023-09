Diables Rouges - La Belgique reste 5e au classement mondial de la FIFA

Depuis le dernier classement fin juillet, les Diables Rouges ont disputé deux rencontres, en qualifications pour l'Euro 2024, avec deux victoires à la clé, en Azerbaïdjan (0-1) et contre l'Estonie (5-0).

L'Argentine, championne du monde, a remporté aussi ses deux rencontres continentales de qualifications pour la prochaine Coupe du monde, et reste numéro 1 mondiale avec 1851,41 points devant la France (1840,76) qui a perdu (2-1) un match de préparation contre l'Allemagne. Les Bleus sentent désormais dans leur nuque le souffle du Brésil (1837,61) qui reste aussi sur un six sur six en qualifications pour le Mondial.

L'Angleterre, vice-championne d'Europe, reste 4e (1794,34) mais voit les Diables Rouges (1792,64) se rapprocher.

Le prochain match des Belges est prévu le 13 octobre (20h45) à Vienne contre l'Autriche, où Domenico Tedesco et ses hommes pourraient valider leur qualification pour l'Euro l'an prochain.

Trois jours plus tard, le 16 au stade Roi Baudouin, la Belgique recevra la Suède (20h45). La dernière fenêtre internationale de l'année est programmé en novembre avec des duels contre la Serbie (le 15 en préparation) et face à l'Azerbaïdjan le 19 en qualifications pour l'Euro 2024 dont le tirage au sort aura lieu à Hambourg le 2 décembre à 18h00.

Le prochain classement sera publié le 26 octobre.