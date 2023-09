Europa League - Alexander Blessin aligne Gustaf Nilsson à la place de Dennis Eckert

Anthony Moris, le capitaine unioniste, est titulaire entre les perches derrière une défense à trois composée de Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Fedde Leysen, qui enchaîne une deuxième titularisation consécutive suite à la blessure de Koki Machida.

Alessio Castro-Montes, à droite, et Loïc Lapoussin, à gauche, arpenteront les flancs. Noah Sadiki et Charles Vanhoutte s'occuperont de l'entrejeu derrière Lazare Amani et Cameron Puertas qui évolueront en soutien de Nilsson. Celui-ci remplace Eckert qui ne figure pas sur la feuille de match.

Du côté de Toulouse, l'ancien joueur du Standard Aron Donnum est titulaire sur le flanc gauche de l'attaque.

Les compositions:

Union Saint-Gilloise: Moris (cap.); Mac Allister, Burgess, Leysen; Castro-Montes, Sadiki, Vanhoutte, Amani, Puertas, Lapoussin; Nilsson

Entraîneur: Alexander Blessin (All)

Toulouse: Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Casseres, Sierro (cap.), Schmidt; Aboukhlal, Donnum, Dallinga.

Entraîneur: Carles Martinez Novell (Esp)