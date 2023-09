Europa League - Blessin content de la réaction de l'Union: "Avec un peu de chance, nous aurions pu gagner"

Après la rencontre, Blessin a évoqué un sentiment "difficile à décrire". "Ce n'était pas notre meilleur match et il y a plusieurs raisons à cela. Il y avait sûrement un peu de nervosité dans le chef de certains joueurs et le terrain était très glissant. Mais je ne veux pas chercher d'excuse. En première mi-temps, nous avons perdu trop de ballons. Le penalty juste avant la mi-temps a été un coup dur mais nous y avons cru jusqu'au bout. Avec un peu de chance, nous aurions pu gagner mais Toulouse aussi. Je pense que le nul est logique."

En seconde période, l'entraîneur allemand a effectué un changement payant en passant dans un système à deux attaquants avec les montées de Kevin Rodriguez et Mohammed Amoura, auteur du but égalisateur. "Mohammed nous a amené plus de profondeur avec sa vitesse. Il a bien combiné avec Kevin et nous nous sommes procurés plus d'occasions. Il a changé l'agressivité de l'équipe et c'est toujours bien d'avoir cette qualité dans un groupe."

L'Union va désormais devoir recharger les batteries avant son déplacement au Cercle Bruges dimanche à 16h00. "Plusieurs ont enchaîné les matches et nous allons faire un peu tourner. Pour affronter une équipe comme le Cercle, vous avez besoin de fraîcheur physique et mentale. Je suis sûr que nous allons trouver 11 joueurs frais pour dimanche", a conclu Blessin.