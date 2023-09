Invasion de l'Ukraine - Zelensky en mission à Washington pour s'assurer de la poursuite du soutien américain

Visage grave dans son habituelle tenue kaki, M. Zelensky a été reçu par des chefs de file des partis républicain et démocrate au Congrès, où les élus débattent d'une possible nouvelle aide militaire et humanitaire pour son pays en guerre.

Il a affirmé à la presse avoir eu "un très bon dialogue" avec les responsables.

Selon le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, "M. Zelensky a dit: +si nous n'obtenons pas l'aide, nous allons perdre la guerre+".

Le président ukrainien est ensuite passé par le Pentagone et doit être reçu, en compagnie de son épouse, par Joe et Jill Biden, à 19H00 GMT.

A Washington, l'ambiance a changé depuis la visite de M. Zelensky le 21 décembre 2022, sa première à l'étranger depuis l'invasion par la Russie en février de la même année.

Le sentiment d'urgence s'est émoussé et l'opposition républicaine a pris le contrôle de l'une des chambres du Parlement. Volodymyr Zelensky n'est cette fois pas reçu en grande pompe au Capitole, le siège du Congrès. Mais son discours devant des élus du Sénat a été accueilli par deux ovations debout, a affirmé sur X le sénateur démocrate Chris Murphy.

Mardi, le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, sous pression de l'aile droite de son parti pour couper les vivres à Kiev, avait dit qu'il comptait demander à M. Zelensky s'il pouvait "rendre des comptes sur l'argent que nous avons déjà dépensé".