Jean-Pierre Hansen, coordinateur de la cellule pour la transition des réseaux électriques

"L'objectif de la cellule est de renforcer et coordonner la réponse régionale à la nécessaire transition des réseaux de distribution et de transport local d'électricité, dans un souci d'efficience, en structurant le dialogue entre les acteurs concernés, l'identification et l'opérationnalisation des mesures nécessaires ainsi que leur suivi, et la réflexion", explique dans un communiqué le ministre wallon de l'Énergie, Philippe Henry (Ecolo).

Le travail du coordinateur s'articulera ainsi autour de 3 axes: la collecte d'informations, au travers de contacts bilatéraux avec toutes les parties prenantes, pour aboutir d'ici à la fin de l'année à un état des lieux précis de la situation; l'échange d'information entre les parties prenantes, réunies au sein de 4 groupes de travail et enfin la communication régulière et transparente des avancées.

Sa mission s'étendra entre octobre 2023 et mars 2025, soit 18 mois, dans un souci d'assurer la continuité avec la prochaine législature.