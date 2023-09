La Maison Hannon finance la restauration de son jardin d'hiver par l'art numérique

La Maison Hannon est l'un des bâtiments Art nouveau de Bruxelles accessible au public en 2023, année de l'Art nouveau dans la capitale, aux côtés de l'Hôtel Solvay, de la Maison Cauchie et de l'Hôtel Van Eetvelde. Le prochain grand chantier de cet hôtel particulier situé le long de l'avenue Brugmann à Saint-Gilles portera sur le jardin d'hiver, qui donne sur l'avenue.

Pour le financement, le conservateur Grégory van Aelbroeck s'est associé à Artts, qui fait le lien entre l'art physique et l'art numérique. À sa demande, l'artiste Maria Corte crée quatre collections numériques comprenant chacune 30 œuvres d'art. Chaque œuvre est un NFT (Non Fungible Token), un lien (une sorte de propriété) sur une blockchain d'un compte vers un objet numérique unique via un contrat intelligent. Elle pourra être acquise à partir du 9 octobre au prix de 200 euros.

"Les recettes, environ 20 000 euros, représentent la moitié du coût des travaux de la restauration. Le reste sera subsidié par la Région bruxelloise", a expliqué Grégory Van Aelbroeck.

"La restauration commencera l'année prochaine. Nous prenons notre temps pour la réaliser aussi bien que possible avec les techniques appropriées. Mais en faisant appel au grand public, nous pourrons avancer plus vite", a ajouté le conservateur. Celui-ci a également rappelé qu'il en avait été de même pour la façade de la maison, dont la restauration a été financée pour moitié par le crowdfunding.