La ministre flamande de la Mobilité demande aux communes de rallumer l'éclairage public

Au cours de l'année écoulée, de nombreuses villes et communes ont éteint leur éclairage public pour des raisons financières et environnementales.

Sur les routes régionales, qui sont gérées par l'Agence flamande des routes et de la circulation, la ministre Peeters applique le principe: "éteindre là où c'est possible, éclairer là où c'est nécessaire", la sécurité prévalant à tout moment.

Pour la ministre, l'éclairage devrait ainsi toujours être allumé le long des routes régionales, aux ronds-points et aux feux de signalisation, aux bretelles d'accès et plus généralement à tous les endroits où des manœuvres doivent être effectuées. Les agglomérations, les endroits comptant de nombreuses habitations, les virages successifs, les tunnels, les passages souterrains et les chantiers devraient également être éclairés, estime Lydia Peeters qui demande dès lors aux pouvoirs locaux de rallumer l'éclairage public.