La participation des femmes ne suffira pas pour atteindre 80% de taux d'emploi

Afin d'accroître la participation des femmes au marché du travail, les organisations ont formulé des recommandations dans plusieurs domaines. "Ainsi, il convient de continuer à encourager la participation des filles à des programmes d'études tels que les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et inversement pour les garçons. La différence s'installe en effet bien avant l'entrée dans le monde professionnel", ont-elles relevé. À leurs yeux, "il convient d'éviter d'éventuels stéréotypes au sein des métiers en intégrant davantage de stages et des moments d'échanges entre les entreprises et l'enseignement."

Les fédérations d'employeurs ont également appelé à "réformer les nombreux régimes de congé pour les faire évoluer vers une prise de congés égale pour les hommes et les femmes". Elles ont aussi réclamé "des systèmes de garde d'enfants de qualité, accessibles, en nombre suffisant et à un prix abordable afin d'améliorer l'équilibre vie privée-vie professionnelle."

Enfin, les organisations d'employeurs ont regretté les ambitions qualifiées de "trop timides" affichées lors de la conférence. "L'accent mis sur la participation des femmes au marché du travail pourrait et devrait être amélioré, mais cela ne suffira pas pour atteindre le taux d'emploi indispensable de 80% d'ici à 2030. Nous devons oser élargir le débat à l'ensemble de la carrière, à l'activation de l'ensemble du potentiel de main-d'œuvre et aux défis du marché du travail en tenant compte des évolutions au niveau de l'économie et de la société", ont-elles fait valoir.