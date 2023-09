Le bourgmestre de Berlin en a "assez des activistes climatiques"

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la police et la justice agissent main dans la main et montrent que l'État de droit est sérieux", a ajouté le bourgmestre, qui s'est montré particulièrement critique à l'égard des activistes de Last Generation qui ont aspergé la porte de Brandebourg, lieu historique de Berlin, de peinture orange dimanche.

M. Wegner, qui s'est adressé au parlement berlinois jeudi, a toutefois pris ses distances avec les attaques contre les manifestants de Last Generation, qui obstruent souvent la circulation et s'installent parfois dans les rues. "Se faire justice soi-même n'est pas la bonne solution. Nous devons rester calmes", a-t-il déclaré. "Je ne fais aucune distinction: si des délits sont commis, ils doivent être punis."