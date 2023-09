Pas d'augmentation des loyers pour financer la rénovation de logements sociaux

Celle-ci était interrogée en commission du Parlement bruxellois par la députée Françoise De Smedt (PTB) qui lui demandait de s'engager dans ce sens. Il y a quelques semaines, des informations ont fait état de la possibilité que le gouvernement bruxellois opte pour une telle hausse.

L'augmentation des charges des SISP, au point d'en mettre certaines dans le rouge est liée, selon le secteur, à l'inflation, à la crise énergétique et la hausse du prix des matériaux.

"L'augmentation des loyers n'est évidemment pas à l'ordre du jour...." a souligné Nawal Ben Hamou.

Celle-ci à rappelé qu'elle avait obtenu une augmentation de 150 millions pour la rénovation des logements sociaux au cours de la présente législature.

Le gouvernement bruxellois a décidé que les investissements futurs seraient envisagés dans une vision décennale et inscrits dans un plan stratégique global construit sur base de ceux du secteur. L'objectif est de fluidifier les procédures et de développer une vision à long terme des rénovations, ainsi que de diminuer et supprimer l'encours de la Société du Logement de la Région Bruxelloise.

Lors des précédents plans quadriennaux, il fallait compter sur une enveloppe totale de 750 millions d'euros sur 10 ans. A présent, ce montant atteint 900 millions, a souligné Mme Ben Hamou.

Dans le cadre du nouveau plan de rénovation décennal et des plans stratégiques récemment transmis par les SISP, la SLRB rencontrera celles dont la situation le nécessite pour mettre en place des solutions face à leurs possibles difficultés, a encore dit la secrétaire d'Etat.