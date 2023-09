Un Britannique sur trois dispose de 115 euros ou moins à la fin du mois

Près de sept Britanniques sur dix sont inquiets concernant leurs finances personnelles et leur capacité à satisfaire leurs besoins essentiels. Un tiers d'entre eux dispose ainsi de 100 livres sterling (l'équivalent d'environ 115 euros) ou moins à la fin du mois, tandis que près d'un sur dix déclare qu'il ne lui reste plus d'argent du tout. C'est ce qui ressort des résultats d'une enquête menée en septembre auprès de plus de 2.000 habitants du Royaume-Uni pour le compte de la Nationwide Building Society.