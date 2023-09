Un nouvel espace d'expression pour la paix au Bastogne War Museum

Installé dans le patio extérieur du Bastogne War Museum, ce nouvel espace a pour objectif de donner la parole aux plus jeunes, en leur permettant de laisser un message ou un dessin au sol pour rendre hommage aux enfants victimes de conflits dans le monde, expliquent les autorités communales. Cent-cinquante élèves de l'enseignement primaire ont contribué jeudi à la concrétisation du projet. "Bien entendu, ce sont des dessins éphémères. Mais le but était avant tout de susciter la réflexion au sein des classes sur le concept de paix. La paix, ça démarre aussi par la gestion d'une cour d'école", observe l'échevin de l'Enseignement et de la Jeunesse, Philippe Collignon.