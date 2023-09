WTA Guadalajara - Elise Mertens passe le cap en double pour rejoindre les quarts de finale

Exemptées du premier tour de par leur statut de première tête de série, Elise Mertens, 27 ans, 4e mondiale en double, et Storm Hunter (WTA 6), 29 ans, ont battu au 2e l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 68), 38 ans, et la Française Kristina Mladenovic (WTA 56), 30 ans, sur un double 6-2 en un peu plus d'une heure de jeu (1h09).

En quarts de finale, la paire belgo-australienne sera opposée à la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 62), 32 ans, qui fait la paire avec la Roumaine Monica Niculescu (WTA 39), 35 ans.

La numéro 1 belge, 29e mondiale en simple, avait été éliminée mardi au 2e tour par la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 74), 21 ans, finaliste de l'US Open en 2021. Elise Mertens avait été soignée à l'épaule durant la rencontre, mais elle a tenu son rang en double sans soucis mercredi.