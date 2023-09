WTA Parme - Kimberley Zimmermann atteint les demi-finales du double avec Anna Bondar

Breakée dans la première manche et menée 4-1, la paire belgo-hongroise s'est bien ressaisie en refaisant son retard avant de dominer le tie-break. Zimmermann et Bondar ont surfé sur la vague dans la deuxième manche, en breakant à trois reprises et ne perdant qu'une seule fois leur service.

Après avoir écarté Errani, ancienne N.1 mondiale en double (en 2012), la Bruxelloise de 27 ans et sa partenaire affronteront les gagnantes de la rencontre opposant la Polonaise Katarzyna Kawa et la Française Elixane Lechemia, qui forment la 4e tête de série, à la paire néerlandaise d'Isabelle Haverlag et Eva Vedder.