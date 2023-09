Air Belgium - Plus que 11.000 personnes concernées par la fin des vols passagers d'Air Belgium

Air Belgium a annoncé lundi la fin de ses vols passagers opérés en propre, "chroniquement non rentable" en raison notamment de la concurrence sur le marché. L'entreprise continuera par contre à assurer ses activités dans le fret (cargo) et l'ACMI, l'affrètement d'avions pour d'autres compagnies aériennes.

Dans un premier temps, elle avait communiqué que cela affecterait quelque 20.000 passagers devant prendre l'avion après le 3 octobre. Mais, après consolidation de toutes les données, il apparait que ce sont finalement 11.000 voyageurs qui sont concernés. "Ce chiffre évoluera encore à la baisse au cours des prochains jours, étant donné les mesures prises", ajoute Air Belgium.

Le chiffre de 20.000 incluait des pré-réservations, essentiellement de groupes, pour la saison d'été 2024 et pour lesquelles aucun billet n'a été émis, ni payé, explique la compagnie.

Le transporteur entend "tout mettre en œuvre" concernant les remboursements des billets. Il ne pourra cependant pas y procéder tant que la justice n'aura pas approuvé sa demande d'être placé en procédure de réorganisation judiciaire. Il sera alors en mesure de négocier des accords avec ses créanciers pour réduire sa dette, se réorganiser et rembourser les clients.

"Air Belgium comprend très bien que la décision d'arrêt cause un désagrément immédiat aux clients et aux agences qui ont collaboré avec nous", conclut la compagnie. Jeudi, l'Association européenne des agents de voyage et des voyagistes (ECTAA) avait dénoncé cette absence de remboursement dans l'immédiat, qui a non seulement un impact sur les clients, mais aussi sur l'industrie du voyage.