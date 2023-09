Assemblée générale des Nations unies - Pour le Premier ministre, la Russie s'est retrouvée isolée à l'ONU

Pour le Premier ministre, la Russie tente d'utiliser le "fossé" entre le Nord et le Sud à son avantage, sans y parvenir. "La Russie s'est retrouvée parfois isolée dans la dynamique diplomatique", a-t-il dit au quatrième jour de l'Assemblée générale des Nations Unies.

"L'ONU reste un endroit où on s'écoute, même si on n'est pas d'accord sur tout. Ce forum, où tout le monde parle et s'écoute, garde une grande valeur."

Le discours de la Russie relève de la propagande, a renchéri la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. "L'Europe participe à l'aide humanitaire dans le monde à hauteur de 43%. Quelle est la part de la Russie?", a-t-elle rappelé. "Notre implication en RDC n'a pas diminué d'un centime depuis la guerre en Ukraine."

Lors de son discours au Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi, Mme Lahbib a souligné que Moscou n'avait eu "aucun scrupule à bloquer le transport maritime de céréales et à cibler des infrastructures qui nourrissent le monde entier".

Elle a ajouté que les pays de l'Union européenne s'étaient répartis les Etats membres de l'Otan afin de rencontrer un maximum de responsables. Objectif: corriger le fond narratif disant que l'Europe réduit son implication dans les pays du Sud.