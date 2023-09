Budget fédéral - Le kern n'a pas encore pu analyser en détail les chiffres du Comité de Monitoring

L'exécutif ne se tourne cependant pas les pouces alors que le conclave budgétaire est prévu les week-ends du 30 septembre et du 7 octobre: les chiffres sont actuellement analysés par des groupes de travail en intercabinet et des rencontres bilatérales sont prévues la semaine prochaine entre Alexander De Croo, la Secrétaire d'Etat Alexia Bertrand et chacun des partenaires du gouvernement, a précisé l'entourage du Premier ministre.

Selon les estimations du Comité de Monitoring, le déficit budgétaire de l'entité I (État fédéral et sécurité sociale) pourrait atteindre, l'an prochain, 3,1% du Produit intérieur brut (PIB), à 18,6 milliards d'euros. Ces chiffres, s'ils sont en légère amélioration par rapport à ceux de 2023, représentent une détérioration de 815 millions par rapport à la trajectoire prévue dans le programme de stabilité présenté à la Commission européenne.