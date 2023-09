Challenger Pro League - Vossen offre la victoire à Zulte, partage entre le Patro Eisden et Dender

C'est Deinze qui marquait en premier, après un bon premier quart d'heure, via Mertens qui profitait d'un contre éclair et poussait la balle au fond des filets (30e, 0-1). Mertens, intenable, touchait la transversale 3 minutes plus tard (33e).

En seconde période, Vossen, capitaine, quelques minutes après avoir alerté Miras (60e), égalisait pour Zulte Waregem d'un plat du pied parfait (70e,1-1). Vossen, encore lui, donnait la victoire aux siens en marquant un doublé en reprenant à bout portant un centre dévié de la gauche (76e) et portait la marque finale à 2-1.

Dans l'autre rencontre de ce vendredi soir, le Patro Eisden a partagé 1-1 à domicile face au FC Dender. Dans ce duel opposant deux entraîneurs, Stijn Stijnen et Timmy Simons, qui ont jadis évolué au Club de Bruges en tant que joueur, les équipes ont partagé les points.

Le match était serré et peu d'occasions étaient créés par les deux équipes. C'est finalement grâce à un penalty que le Patro Eisden ouvrait la marque via Kis (34e). Le score restait de 1-0 au repos.

La deuxième mi-temps était plus animée et Dender égalisait au retour des vestiaires sur un corner repris de la tête par Cools (49e). Dender poussait et heurtait le poteau du Patro Eisden viéa Myny (57e). Le score ne changeait plus.

Au classement, Zulte profite de sa première victoire à domicile pour prendre la tête avec 13 points tandis que Deinze se fait rejoindre par Dender, avec un total de 9 points engrangés. Le Patro Eisden reste dans le top 4, totalisant 11 unités.