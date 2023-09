Coupe du monde de rugby - La France étrille la Namibie et signe la plus large victoire de son histoire

L'équipe de France a écrasé la Namibie (96-0), avec 14 essais dont un de pénalité, et ainsi signé la plus large victoire de son histoire, lors de la 3e journée de la Coupe du monde de rugby 2023, jeudi au Stade Vélodrome de Marseille. La précédente plus large victoire des Bleus avait déjà été obtenue contre la Namibie, battue 87 à 10 à Toulouse lors de la Coupe du monde 2007.