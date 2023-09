EK wielrennen - Wout van Aert: "Arnaud est meilleur dans un sprint en puissance pure"

De Lie a déclaré lors de son entretien avec la presse que "van Aert et lui doivent être honnêtes l'un envers l'autre dans le dernier tour", ce que van Aert a approuvé : "Ensuite, il est important de faire des choix en fonction des conditions de course". Lequel des deux Belges est le plus rapide au sprint ? "Je n'ai sprinté qu'une seule fois contre Arnaud, et j'ai gagné (l'année dernière à Plouay, ndlr)", sourit Van Aert. "Mais quand je l'ai vu sprinter au Québec, je pense que tout le peloton craint qu'il sprinte plus vite qu'eux. Arnaud a plus la carrure d'un sprinter en puissance pure que moi. Je ne suis pas trop gêné pour admettre qu'il peut faire cela mieux que moi."

Van Aert a reconnu le parcours de l'Euro pour la première fois vendredi après-midi sur le mont VAM. "Cette montée est en fait plus courte que je ne le pensais. En soi, chaque montée n'est pas un gros problème pour un peloton professionnel, mais l'étroitesse de la route et les virages de cette montée la rendent tout de même difficile. Et c'est pour cette raison qu'il sera toujours possible de faire la différence. L'arrivée ne se fait pas sur les pavés (après la première montée, ndlr), mais immédiatement après sur la montée suivante. Il s'agit donc d'un final particulier, où il faut disputer deux sprints en peu de temps. Il ne faut pas attendre la dernière montée, car on est alors beaucoup trop loin."