Euro de cyclisme - Gianluca Pollefliet, 11e et premier Belge, a vite compris que l'échappée irait au bout

Pedersen et Romeo étaient sortis très tôt du peloton, en compagnie du Polonais Mateusz Gajdulewicz, qui a fini par lâcher prise. Le peloton n'est pas parvenu à revenir sur les échappés.

"J'ai vite compris que ce serait une bonne course pour l'échappée", a déclaré Gianluca Pollefliet à l'arrivée. "Les échappés ont pris trois à quatre minutes d'avance et ont bénéficié d'un vent favorable dès le début. Ils ont donc pu garder leur rythme et maintenir un écart suffisant sans devoir rouler trop vite. Il n'y a pas eu d'équipe capable de s'organiser pour tenter de combler l'écart".

Pollefliet se satisfait de sa 11e place. "J'aurais aimé finir dans le top 10 mais quand je vois comment un sprinter comme moi a grimpé le col du VAM, je suis satisfait de ce résultat".