Euro de cyclisme - Henrik Pedersen: "Ce maillot représente beaucoup pour moi"

Henrik Pedersen était lui aussi présent sur le podium il y a six ans à Herning, comme il l'a expliqué dans son interview d'après-course.

"Ce maillot représente beaucoup pour moi", raconte Henrik Pedersen. "Il y a quelques années, quand l'Euro a eu lieu au Danemark, j'étais un des garçons présents sur le podium pour distribuer les bouquets de fleurs aux vainqueurs, et depuis, je rêve de ce maillot. Cela représente donc beaucoup pour moi".

Henrik Pedersen s'est imposé en solitaire avec 25 secondes d'avance sur son compagnon d'échappée, l'Espagnol Ivan Romeo, qu'il a lâché dans la montée finale du Col du VAM. Pedersen et Romeo étaient sortis très tôt du peloton, en compagnie du Polonais Mateusz Gajdulewicz, qui a fini par lâcher prise. Le peloton n'est pas parvenu à revenir sur les échappés.

"On est sorti très tôt et on a continué à pousser, y compris dans le circuit local. La course a été dure, du début à la fin. Et dans le final, j'ai pu aller chercher la victoire en solitaire".