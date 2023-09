Euro de cyclisme - La Néerlandaise Ilse Pluimers sacrée championne d'Europe U23 à domicile

La Néerlandaise Ilse Pluimers a remporté la course en ligne pour les espoirs (U23) des championnats d'Europe de cyclisme sur route vendredi en province de Drenthe aux Pays-Bas. Elle s'est imposée au terme des 108 km du parcours reliant Hoogeveen au Col du VAM devant la Britannique Anna Schackley et la Suissesse Linda Zanetti, 2e et 3e à une seconde.