Grand Chelem de Bakou - Verstraeten , battu d'entrée: "J'ai visiblement manqué de rythme"

"Le bilan est vite fait. Je n'ai pu livrer qu'un combat. Ce n'est donc pas brillant", a-t-il confié à Belga, sans chercher de faux fuyants. "L'Azéri n'était pas un adversaire facile, mais bien un judoka que je dois normalement battre. J'ai visiblement manqué de rythme et il va falloir analyser le pourquoi. Nous avons encore deux stages, un en Slovaquie, et un autre en Croatie avant les Championnats d'Europe, et j'espère pouvoir y remédier à ces occasions. Car l'objectif est clairement d'être au top à Montpellier", a-t-il conclu.