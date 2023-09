HUmani, une nouvelle intercommunale qui regroupe l'ISPPC et l'AIHSHSN en Hainaut

Ce projet s'est progressivement dessiné au cours des dernières années. Il a comme motivations premières la volonté de dépasser les difficultés rencontrées par l'AIHSHSN. Cette dernière exploitait le Centre de santé des Fagnes à Chimay, une plus petite structure située en milieu rural et directement exposée au poids des frais d'exploitation et à un problème de recrutement du personnel médico-soignant.

Avec deux grands secteurs, hospitalier et non hospitalier, l'ISPPC était active dans la région de Charleroi quand l'AIHSHSN l'était dans celle de Chimay. HUmani travaillera sur les deux territoires avec, sous sa coupole, 6 hôpitaux (l'hôpital Civil Marie Curie, le CHU André Vésale, l'hôpital Léonard de Vinci, l'hôpital Vincent Van Gogh, le Centre de Santé des Fagnes, la clinique Léon Neuens), 7 polycliniques, un centre de médecine sportive, un centre de prévention des violences sexuelles et trois maisons de repos et de soins notamment.

Le projet médical qui sera déployé entre les sites hospitaliers de Charleroi et celui de Chimay visera notamment à "transversaliser" les fonctions hospitalières, a indiqué Nabil Daoudi, directeur médical du CHU Charleroi-Chimay. Il devrait également favoriser dans certains cas des collaborations transfrontalières avec des hôpitaux français situés dans la région des Hauts de France.

Aucune perte d'emploi n'est prévue, ont rassuré les responsables d'HUmani.

La nouvelle intercommunale comptera plus de 6.000 collaborateurs.