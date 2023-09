Jupiler Pro League - Brian Riemer s'installe jusqu'en 2026 sur le banc d'Anderlecht

Brian Riemer, ancien adjoint de Thomas Frank à Brentford, était arrivé à Anderlecht en décembre 2022, un mois et demi après le licenciement de Felice Mazzu. Le Néerlandais Robin Veldman avait assuré l'intérim entre le départ du Carolo et l'arrivée du Danois, dont c'est la première expérience en tant que T1.

Sous les ordres de Riemer, Anderlecht, incapable de se qualfier pour les Playoffs 2, a terminé 11e du championnat la saison dernière, le pire résultat de l'après-guerre pour les Mauves.

Après un mercato XXL, la saison du Sporting a bien mieux débuté, puisqu'Anderlecht partage avec La Gantoise la tête de la D1A avant de recevoir le Club Bruges dimanche dans le topper de la 8e journée.

Les négociations pour une prolongation du contrat de Riemer ont débuté au début de cette saison, précise le RSCA.

"Comme club, nous construisons un projet dans lequel la stabilité et la continuité sont primordiales", déclare dans un communiqué Jesper Fredberg, le CEO Sports du club bruxellois. "Nous savons où nous voulons aller avec Brian et il est également important d'être clair sur l'avenir proche. Nous apprécions le travail acharné et l'engagement de Brian envers ce club et nous voulons continuer à construire ensemble pour ramener cette équipe et ce club là où ils doivent être".

Brian Riemer se dit lui "ravi de la confiance du club". "Nous n'en sommes qu'au tout début d'une aventure qui nous permettra d'améliorer l'équipe étape par étape et nous avons une vision claire de ce que nous voulons réaliser. J'ai hâte de franchir les prochaines étapes avec cette équipe et ce club", avance l'entraîneur danois de 45 ans.