Kamala Harris endosse un nouveau rôle face à la violence par armes à feu aux Etats-Unis

La démocrate de 58 ans supervisera le nouvel "Office de prévention de la violence par armes à feu" voulu par Joe Biden, un organisme doté d'un rôle de coordination mais sans pouvoirs contraignants.

"Il n'y a pas de liberté possible lorsque l'on ne se sent pas en sécurité", a déclaré Kamala Harris dans un communiqué.

"Nous ne pouvons pas perdre une minute de plus, nous ne pouvons pas perdre une vie de plus" alors que les Etats-Unis sont "déchirés" par la violence causée par les armes à feu, a-t-elle ajouté lors d'un discours à la Maison Blanche.

"Après chaque tuerie, nous entendons un message simple, le même dans tout le pays (..) Faites quelque chose, s'il vous plaît faites quelque chose", a souligné de son côté le président américain.

Joe Biden n'a pas le pouvoir de limiter le nombre d'armes à feu en circulation, par exemple en interdisant les fusils d'assaut comme il voudrait le faire, car il s'agit d'une prérogative du Congrès.

Or les républicains, farouchement opposés à toute régulation, y disposent de fait d'un pouvoir de veto.

Joe Biden essaie donc de contourner le problème par des initiatives administratives et réglementaires, à la portée limitée.

Sa décision de confier la supervision de ce nouvel organisme à Kamala Harris reste néanmoins significative, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, à laquelle le démocrate de 80 ans et la vice-présidente sont déjà candidats, sur le même "ticket".

La vice-présidente est jusqu'ici chargée de dossiers politiquement compliqués tels que l'immigration. Avec la question des armes à feu, cette ancienne procureure de Californie voit ainsi son rôle s'étoffer.