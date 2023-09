L'Adriatica Ionica Race annulée la veille de son départ

Les organisateurs ont indiqué dans un communiqué qu'ils détailleraient dans les prochains jours les raisons de ce renom de dernière minute. "L'édition 2023 ne se disputera pas malgré la volonté de donner corps et de réaliser cette année encore le projet initié et promu par Moreno Argentin (l'ancien coureur italien, ndlr). Asd Sportunion a été obligé de l'annuler en raison de comportements indépendants de la société organisatrice et qui a rendu impossible la tenue de l'événement. Il appartiendra à la société Asd Sportunion d'expliquer les comportements documents à l'appui des différents individus qui ont provoqué cette situation et qui ont causé davantage de dégâts au monde de cyclisme italien", peut-on lire dans le communiqué sans plus de précisions.

Ce devait être la 5e édition de l'Adriatica Ionica Race remportée par l'Italien Filippo Zana l'an dernier.