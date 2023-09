Le craqueur de naphta du port d'Anvers en maintenance pour huit semaines

L'opération mobilisera plus de 1.000 travailleurs supplémentaires en plus de ceux déjà employés sur place. "Il s'agira d'équipes de différentes nationalités et nous exigeons une transparence totale de la part de nos partenaires permanents en ce qui concerne la sous-traitance", indique TotalEnergies, qui promet également des interventions techniques spécifiques afin de réduire les émissions polluantes du craqueur.

Un torchage sera également de la partie. Il s'agit d'une opération de brûlage des gaz présents dans l'installation et qui s'échapperaient dans l'atmosphère sans cette précaution. Le torchage est une conséquence de l'arrêt et du redémarrage du système, au cours duquel une énorme flamme devient visible jusqu'à plusieurs kilomètres du port.