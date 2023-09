Le nouvel organe national des pompiers validé en Conseil des ministres

L'organe national représentatif des zones de secours assurera la promotion et la diffusion de l'expertise et des bonnes pratiques existantes. Il sera également chargé de dispenser des avis et de gérer de manière autonome les projets et dossiers relatifs aux zones de secours et aux pompiers de Bruxelles. La mise en œuvre de la politique de sécurité civile de la ministre de l'Intérieur sera ainsi optimisée, assure la ministre.

L'organe national réalisera ses missions en concertation avec le comité stratégique et apportera son expertise et son savoir-faire acquis sur le terrain. Le comité stratégique coordonnera ensuite la politique et fixera les priorités pour les grands chantiers.