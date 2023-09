Match & Smatch - La reprise permettra à Colruyt de rapidement s'étendre en Wallonie, selon une experte

Un redécoupage du marché était inévitable. "Dans ce contexte, les grandes enseignes ont évidemment plus de poids pour négocier avec les fournisseurs et peuvent plus facilement supporter les coûts que les plus petits acteurs."

Colruyt effectuera une analyse des magasins repris afin de décider s'il les transforme en Okay ou en Spar, avance Mme Breugelmans. S'agissant majoritairement de magasins de proximité, elle ne s'attend pas à ce qu'ils deviennent des Colruyt.

"Cette reprise est intéressante pour Colruyt car elle lui permettra un développement rapide dans des zones où il n'était pas encore présent, principalement en Wallonie. La Flandre est déjà bien couverte et la concurrence y est aussi plus importante", note-t-elle.

Els Breugelmans se montre pessimiste pour les quelque 700 emplois en balance, aux siège et entrepôts ainsi que dans la grosse vingtaine de magasins non repris par Colruyt. "Je soupçonne Colruyt d'avoir fait le choix des magasins les plus rentables et mieux situés. C'est pourquoi je ne suis pas très optimiste sur les chances de reprises des magasins restants", conclut-elle.