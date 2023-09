Mercato cycliste - Gorka Izagirre rejoint son frère Ion chez Cofidis

Gorka Izagirre a disputé 18 grands tours, dont 10 Tours de France, au cours d'une carrière qui l'a mené chez Euskatel-Euskadi (2010-2013), Movistar (2014-2017, 2022-2023), Bahrein Merida (2018) et Astana (2019-2021). Le coureur basque compte neuf victoires à son palmarès, dont la 8e étape du Giro en 2017 et le titre de champion d'Espagne 2018.

"L'arrivée d'un coureur aussi expérimenté que Gorka Izagirre est une plus-value incontestable pour l'équipe et pour nos jeunes loups", déclare Cédric Vasseur, le manager de Cofidis, dans un communiqué. "Le parcours et le palmarès de Gorka parlent pour lui et nous garantissent un nouveau pas en avant dans le circuit UCI World Tour. Gorka et Ion ont toujours brillé quand ils ont eu l'occasion de porter le même maillot et je suis convaincu qu'ils vont nous régaler avec le maillot Cofidis. Gorka sera aussi un précieux équipier de Guillaume Martin sur les courses par étapes et sur les grandes courses d'une journée. Son professionnalisme et son endurance de motivation seront autant d'atouts pour permettre à l'équipe Cofidis de franchir un nouveau cap !".