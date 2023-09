Météo - Quelques averses localement accompagnées d'orages avant un week-end plutôt nuageux

En soirée, les averses s'éloigneront vers l'est du pays et la nuit, le temps sera sec partout avec des éclaircies, mais des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront progressivement se former, notamment dans le sud du pays avec des minimas situés entre 6 et 12°C. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, et à la mer parfois assez fort de l'ouest au nord-ouest.

Samedi, la journée débutera localement sous le soleil, mais certaines zones seront confrontés à des nuages bas voire du brouillard. En matinée, des éclaircies seront présentes dans la plupart des régions. L'une ou l'autre averse, notamment dans le nord et l'est du pays pourraient toutefois survenir. En beaucoup d'endroits, le temps restera sec avec des maximas variant de 13 à 17°C.

Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, le temps sera calme et sec avec un risque de formation de brume, brouillard et nuages bas. Les minima seront aux alentours de 3°C en Hautes-Fagnes, 8 ou 9°C dans le centre et 10°C à la mer.

La journée de dimanche, quant à elle, s'annonce ensoleillée, après une éventuelle grisaille matinale. Dans le courant de la journée, quelques champs nuageux pourront toutefois se former et masquer temporairement le soleil. Les maxima varieront de 15°C dans les Hautes-Fagnes à 19°C en basse Belgique.