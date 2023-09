Mondiaux de gymnastique artistique - La sélection belge est connue

Trois équipes masculines (Chine, Japon et Grande-Bretagne) et trois féminines (États-Unis, Grande-Bretagne et Canada) se sont déjà qualifiées lors des Mondiaux de Liverpool en 2022.

Au début du mois, on a appris les forfaits de Nina Derwael et Lisa Vaelen. Derwael, championne olympique aux barres asymétriques et double championne du monde dans son agrès favori, s'est blessée à l'épaule le 8 septembre à l'entraînement et doit se faire opérer ce samedi. Vaelen souffre d'une mononucléose.

Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Jutta Verkest (Gymflex), Fien Enghels (Grammont), Yléa Tollet (Keerbergen) et Erika Pinxten (Hasselt) forment l'équipe féminine. Margaux Dandois (Duffel) est la remplaçante.

Maxime Gentges (Malmedy), Glen Cuyle (Izegem), Nicola Cuyle (Izegem), Noah Kuavita (Silok Deurne) et Luka Van den Keybus (St-Nicolas-Waes) composent l'équipe masculine. Victor Martinez (Malmedy) est le réserviste.

L'équipe masculine belge débutera ses qualifications le samedi 30 septembre à 12h15 dans la 2e subdivision. Son homologue féminine sera en lice le lundi 2 octobre à 10h00 dans la 4e subdivision.