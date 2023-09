Red Flames - Julie Biesmans célébrée au coup d'envoi du match des Red Flames contre les Pays-Bas

Julie Biesmans a été accueillie par une haie d'honneur formée par ses anciennes coéquipières. Elle a également reçu un maillot encadré floqué à son nom, avec le numéro 104 en référence au nombre de matches qu'elle a disputés sous le maillot de l'équipe nationale. Après avoir été saluée par les applaudissements de Den Dreef, l'ancienne milieu de terrain est allée s'installer en tribunes, au plus grand bonheur de ses supporters qui avaient apporté des drapeaux à son effigie pour l'occasion.

Biesmans a décidé de mettre fin à sa carrière internationale à 29 ans. "Après la naissance de son fils cet été, elle souhaite, en plus de ses obligations dans son nouveau club d'OH Louvain, consacrer plus de temps à sa famille", avait alors expliqué l'Union belge dans un communiqué.

Elle avait fait ses débuts en équipe nationale le 17 octobre 2011 lors d'une victoire 2-1 contre la Hongrie. Avec 104 sélections, elle est actuellement la cinquième joueuse la plus capée de l'histoire. Elle a pris part à l'Euro en 2017 aux Pays-Bas et en 2022 en Angleterre, et a disputé son dernier match le 7 avril dernier en Autriche.