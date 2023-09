TC Bruxelles - Le procès d'une organisation soupçonnée de blanchiment se poursuivra bien en néerlandais

Les similarités dans le mode opératoire des passeurs ont rapidement engendré des soupçons sur l'implication d'une organisation criminelle. Une enquête plus approfondie a révélé que les passeurs faisaient en effet partie d'une organisation de blanchiment d'argent active au niveau international, dirigée depuis Bruxelles.

La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde, en coopération avec Europol et les forces de police de plusieurs pays européens, a en outre trouvé des preuves concrètes d'un circuit de blanchiment d'argent étendu et organisé. L'organisation criminelle offrait ses services à des particuliers, des entreprises et d'autres organisations criminelles de plusieurs pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Le but était de blanchir des fonds d'origine illicite.

Au début du procès, le 7 septembre, sept prévenus avaient demandé un changement de langue vers le français. Le tribunal n'a finalement pas accédé à cette demande. Les débats se poursuivront donc en néerlandais à partir du 3 novembre.