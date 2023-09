Tournoi de qualification olympique de volley - Les Yellow Tigers, battues par le Japon, sont éliminées de la course pour le top 2

Les Yellow Tigers ont perdu 28-26, 25-18 et 25-14. Elles ne peuvent mathématiquement plus atteindre l'une des deux premières places du groupe, synonyme de qualifications pour les JO 2024.

Marlies Janssens avec 10 points a été la meilleure scoreuse belge suivie par Silke Van Avermaet (8), Pauline Martin (7) et Manon Stragier (7). La capitaine Celine Van Gestel a ajouté 5 unités, Nathalie Lemmens 4 et Charlotte Krenicky 2. Côté japonais, Sarina Nishida a ajouté 19 points à sa collection. La meilleure attaquante nippone, Arisa Inoue a terminé avec 17 unités.

Kris Vansnick et ses joueuses devront se rabattre sur le classement mondial du 17 juin 2024 qui attribuera cinq places supplémentaires, avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.

Les Yellow Tigers ont encaissé une 3e défaite après s'être inclinées contre Porto Rico (1-3) et l'Argentine (0-3). Les Belges l'avaient emporté 3 à 0 contre la Bulgarie et 3 à 0 aussi contre le Pérou. Il leur reste au programme des duels contre deux autres cadors du groupe, le Brésil, vice-champion olympique, samedi (9h00) et la Turquie, championne d'Europe et N.1 mondiale, dimanche (9h00).

Le Japon reste lui invaincu et totalise 15 unités, tout comme la Turquie. Le Brésil, battu par les Turques (0-3) est 3e avec une défaite et 11 points. La Belgique est 4e avec 6 points.

La Belgique est 14e au classement mondial actuellement.