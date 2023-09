Un train en panne perturbe la circulation sur l'axe Liège-Bruxelles

Le trafic ferroviaire entre Liège et Bruxelles était perturbé depuis 07h45 vendredi en raison d'un train en panne entre les gares de Liège Guillemins et Ans, annonce Infrabel. Le convoi doit être remorqué dans la matinée. Entre-temps, la circulation se fait sur une seule voie, ce qui engendre des retards et suppressions de trains, ajoute le gestionnaire du réseau ferroviaire.