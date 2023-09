Une centaine d'emplois à pourvoir dans l'agroalimentaire en région verviétoise

La centaine d'emplois à pourvoir auprès des 10 entreprises présentes le 28 septembre (parmi lesquelles Spa Monopole ou encore Café Liégeois) sont loin d'être les seules à être vacantes dans le secteur de l'agroalimentaire. "A l'heure actuelle, ce ne sont pas moins de 631 offres d'emploi qui sont disponibles sur l'app et le site internet du Forem", précise ce dernier.

Son centre de compétence FormAlim organisera par ailleurs deux formations - d'opérateur de production en industrie alimentaire et d'ouvrier en pâtisserie - d'ici la fin de l'année. Des séances d'information auront lieu les 10 et 17 octobre pour la première et 11 et 25 pour la seconde.