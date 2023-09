Vers une réhabilitation pour l'ancien site ICADI à Liège

Un avant-projet a été choisi dans le cadre de l'appel à intérêt lancé, en août 2022, par la Ville de Liège et la SNCB en vue de réhabiliter l'ancien site ICADI (Institut de la Construction, des Arts Décoratifs et Infographies) situé dans le quartier de la gare des Guillemins à Liège. Ce projet a séduit pour ses qualités urbanistiques, architecturales et au niveau des fonctions proposées, a indiqué vendredi Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, lors de la présentation en présence de l'équipe lauréate.