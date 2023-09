BK jumping - Gilles Thomas, nouveau champion national, pense aux JO de Paris

Le cavalier de Meise a décroché sa 10e médaille dans un championnat de Belgique de jumping. Il a notamment remporté deux titres chez les juniors et chez les young riders. Chez les seniors, il a pris le bronze en 2021. "Ermitage Kalone mérite certainement autant d'honneur que moi", a commenté le tout nouveau champion. "Avec un tel étalon, il n'est pas difficile de devenir champion. D'ailleurs, chez les éleveurs, le cheval est plus populaire que le cavalier. Et je le comprends. En règle générale, je n'élève pas de chevaux, mais avec Ermitage, j'ai commencé à le faire.

Thomas était déjà considéré comme un grand favori. "On m'en a souvent parlé ces derniers jours, même si j'essayais à chaque fois de ne pas l'entendre. C'était notre premier championnat de Belgique, alors on ne sait jamais ce qui se passera. Maintenant, je sais qu'Ermitage a gagné uniquement grâce à son talent. Il n'a pas fait une seule erreur cette année. C'était prometteur pour le championnat et après, il s'est avéré qu'il a été le seul à ne pas avoir fait tomber une seule barre.''

Après sa médaille d'or, tout le monde pense aux Jeux de Paris l'année prochaine : "On en parle beaucoup et nous sommes dans le radar du coach national. Les Jeux Olympiques sont encore loin, mais nous nous préparons pour Paris".

La Belgique a assuré sa participation à l'épreuve par équipes des JO de Paris après sa victoire en finale la Coupe des nations le 2 octobre dernier à Barcelone.