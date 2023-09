Challenger Pro League - Ostende contraint au partage, le Club NXT corrige le Standard

Ostende a mis moins de vingt minutes pour concrétiser une occasion et prendre l'avantage au score grâce à Henderson (19e). Cependant, cette avance a été réduite neuf minutes plus tard par l'égalisation de Karetsas (28e).

Le deuxième but des Côtiers a surpris tout le monde puisque le tir d'Henderson a pris la direction du poteau avant de rebondir à deux reprises : sur le montant et sur le pied du gardien limbourgeois pour terminer sa course au fond des filets (50e).

Ostende, qui se dirigeait vers la victoire, a cependant été surpris sur corner à dix minutes du terme. Bangoura a repris un ballon dévié dans la surface afin de remettre les deux équipes à égalité (79e).

Dans l'autre rencontre de la soirée dans l'anti-chambre de l'élite belge, le Club NXT a corrigé le SL16 FC (4-1). Les Brugeois remontent à la quatrième place alors que les Liégeois restent derniers.

Après avoir encaissé le premier but signé Dierckx au quart d'heure (16e), les U23 du Club de Bruges ont dû patienter jusqu'au retour des vestiaires pour inverser la tendance. En douze minutes, ils ont totalement retourné la rencontre avec un but de Barbera (46e) et un doublé de Boukammiri (55e, 58e). En fin de match, Ordonez a porté la marque à 4-1 pour mettre fin à tout suspense (79e).