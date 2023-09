Euro de cyclisme - Lotte Kopecky, championne du monde, favorite pour le titre européen

L'ambition de la championne du monde de 27 ans reste élevée. "Je suis toujours motivée pour jouer toutes mes cartes une dernière fois cette saison, même si je sais que je ne pourrai jamais porter le maillot de championne d'Europe (car le championnat d'Europe aura lieu avant les Mondiaux en 2024, ndlr). Mais si je gagne, ce sera une autre course de cochée sur ma liste de rêves."

La côte du VAM, point-clé de l'épreuve de samedi, est bien connue de Kopecky, qui l'a déjà empruntée lors du Tour de Drenthe. "Ils ont ajouté un secteur supplémentaire à la côte. Cela la rend plus difficile, mais ce n'est toujours pas fait pour les grimpeuses. Je pense que des coureuses très rapides vont le passer, quelqu'un comme (la Néerlandaise, ndlr) Lorena Wiebes, par exemple. Pour moi, cela pourrait être plus difficile, mais je pense que nous pouvons faire une très belle course, même sur ce parcours."

Kopecky pourra compter sur le soutien de Fauve Bastiaenssen, Audrey De Keersmaeker, Valerie Demey, Mieke Docx, Marieke Meert et Marthe Truyen. Justine Ghekiere ayant dû déclarer forfait in extremis, l'Anversoise disposera d'une coéquipière en moins face à un bloc néerlandais très fort.

Les Néerlandaises ont remporté six des sept éditions précédentes de l'Euro. Seule l'Italienne Marta Bastianelli en 2018 a réussi à les battre. Samedi, outre Kopecky, l'Allemande Lianne Lippert, les Italiennes Elisa Balsamo et Silvia Persico, la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig, l'Autrichienne Christina Schweinberger et la Suisse Marlen Reusser semblent les mieux placées pour tenter de briser à nouveau l'hégémonie "oranje".