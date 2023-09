Euro de cyclisme - Lotte Kopecky se contente du bronze: "C'est toujours beau d'être sur le podium"

"C'est toujours beau d'être sur le podium" a déclaré Lotte Kopecky. "Je peux être satisfaite vu le déroulement de la course. Bien sûr, j'aurais aimé gagner mais ça ne se fait pas comme ça dans un championnat. Je suis donc contente avec le bronze"

"Tout s'est bien passé jusqu'au dernier tour et l'accélération de Mischa. Quand j'ai vu qu'elle était partie, je n'ai eu d'autre choix que de faire ce que j'ai fait. Si j'avais réagi, c'est une autre Néerlandaise qui serait sortie. À ce moment, je me suis dit que j'en ferais le moins possible dans le dernier tour. J'ai fait un pari en espérant que ça revienne. Finalement, je suis encore devancée par Lorena sur la ligne. J'aurais de toute façon roulé pour la 2e place, cela atténue un peu la douleur".

Avec une équipe rajeunie, la Belgique n'a pas à rougir de son Euro. "Les filles étaient où il fallait être dès le début", selon Lotte Kopecky. "'Elles ont été attentives quand il y avait des attaques. Elles ont vraiment fait le maximum, j'en suis heureuse et fière".

Lotte Kopecky a disputé samedi la dernière course de ce qui reste comme la meilleure saison de sa carrière. "J'en suis heureuse, je dois bien l'admettre. La saison a été très longue et éprouvante, mais aussi très bonne. Cette saison a été exceptionnelle, tant pour moi que pour l'équipe. C'est quelque chose que nous ne pourrons plus jamais égaler", conclut l'Anversoise.