ION Hockey League - Le Léopold, accroché au Braxgata, rejoint en tête par le Dragons après 3 journées

Dans le choc de la soirée entre les deux anciens champions en date de la Gantoise et du Racing, les hommes de Pascal Kina, qui menaient 3-0 après 22 minutes de jeu, se sont faits peur après des réductions du score des Rats en fin de 1re mi-temps et sur un pc transformé par Tanguy Cosyns à 14 minutes du terme. Les champions en titre conservèrent toutefois leur maigre avantage d'un but jusqu'au coup de sifflet final (3-2).

En bas de classement, le White Star a décroché son 1er point de la saison au Daring (1-1), tandis que le Waterloo Ducks a repris du poil de la bête après deux revers consécutifs en s'imposant 5-1 devant Uccle Sport. Le Victory a lui empoché son 2e point en partageant 2-2 dans son derby anversois face à l'Herakles.

Dimanche, lors de la 4e journée de compétition, le deux leaders du Léopold et du Dragons s'affronteront dans un match au sommet à l'Avenue Dupuich.